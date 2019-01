In de Dorpsstraat in Lanklaar is gestart met de afbraak van de bekende meubelwinkel Fabry. Het pand viel op door een Oostenrijkse gevel en was 161 jaar lang de schrijnwerkerij van de familie Fabry, waar meubels, deuren en doodskisten gemaakt werden. In tal van huizen in Limburg staan nog altijd de met de hand gemaakte meubels van het Huis Fabry. Dienstencentrum De Meander bouwt nu op deze locatie een thuis voor 24 jongeren met een beperking.