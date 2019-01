“Je bent maar zo sterk als de groep waartoe je behoort.” En “het moet goed zitten in een team om resultaten te halen en die verantwoordelijkheid ligt bij de trainersstaf”. Met die uitspraken over teamwork gaf Marc Brys ons zelf de voorzet om de luitenanten rond de STVV-coach eens van achter de schermen te halen. Onder de Spaanse zon kopten wij die voorzet binnen en ontrafelden we elke pion in de staf van de Kanaries. Maak kennis met ‘Team Brys.’