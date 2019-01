Standard imponeert tegen Mainz

Dag vijf van de winterse stage van Standard in Marbella stond in het teken van de vriendschappelijke wedstrijd tegen Mainz, de nummer twaalf van de Duitse Bundesliga. De Rouches speelden sterk en bogen een 0-2-achterstand om in een 3-2-overwinning. Michel Preud’homme was met recht tevreden over de prestatie van zijn troepen. “Een goede prestatie over de gehele lijn”, zo zei hij. Vier vaststellingen na de eerste oefenpot van 2019.