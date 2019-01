Onklopbare Amerikaanse is dan toch te kloppen: Slovaakse maakt einde aan zegereeks in WB slalom

De 23-jarige Slovaakse Petra Vlhova heeft de nachtslalom in het Oostenrijkse Flachau gewonnen. Ze maakte zo een einde aan de zegereeks van de Amerikaanse slalomkoningin Mikaela Shiffrin.

Die stond na de eerste run nog aan de leiding, maar strandde uiteindelijk op 15 honderdsten van een achtste zege op rij in de slalom. De Zweedse Anna Swenn Larsson werd op 1”05 derde.

Shiffrin had de laatste twee slaloms van vorig seizoen gewonnen en was dit seizoen in vijf slaloms nog ongeslagen. In de wereldbeker slalom gaat ze dan ook aan de leiding en ook in de algemene wereldbekerstand is ze autoritair leider. Vlhova is in beide klassementen tweede, op respectievelijk 80 en 446 punten van haar Amerikaanse leeftijdsgenote.

Vlhova boekte haar zevende wereldbekerzege, de vijfde in een slalom en de derde dit seizoen, nadat ze eind december een reuzenslalom en een parallellie slalom won. “Dit is een geweldige dag, ik kan niet beschrijven hoe ik me voel”, reageerde de Slovaakse. “Ik heb zo lang, zo hard gewerkt om Mikaela te kunnen verslaan en nu is het eindelijk gelukt.”

“Natuurlijk ben ik teleurgesteld”, verklaarde Shiffrin. “Maar tweede is ook niet slecht. Petra heeft het erg goed gedaan. Het is altijd moeilijk om haar te verslaan, dat is al het hele seizoen zo.

Er was ook een Belgische deelneemster. De 26-jarige West-Vlaamse Marjolein Decroix haalde in de eerste run de finish niet.

De Wereldbeker gaat in het weekend voort met een afdaling en een super-G in het Oostenrijkse Sankt-Anton. Daar staat de wederoptredende Amerikaanse Lindsey Vonn in de schijnwerpers. (belga)