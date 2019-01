Een eland wilde afgelopen week blijkbaar enkele patiënten bezoeken in een ziekenhuis in Alaska. Het nieuwsgierige dier was het gebouw in gelopen via een automatische deur die niet meer dicht kon door de vrieskou, maar raakte niet verder dan de inkomhal. Het eland maakte van gelegenheid gebruik om wat van de planten te knabbelen alvorens weer het hazenpad te kiezen. “Enkel in Alaska”, aldus de ziekenhuismedewerker die de opmerkelijke beelden maakte.