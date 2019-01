Nantes en invaller Limbombe zegevieren tegen Montpellier in inhaalmatch

In een inhaalwedstrijd van de 18e speeldag in de Franse Ligue 1 heeft Nantes met 2-0 gewonnen van Montpellier. Rode Duivel Anthony Limbombe mocht in de 56e minuut invallen bij de thuisploeg. De 0-0 stond toen nog op het bord.

De wedstrijd stond op de kalender voor midden december, maar werd uitgesteld omwille van de protestacties van de gele hesjes. Bij winst kon Montpellier de derde plaats heroveren ten koste van Lyon, maar dat draaide dus anders uit. De bezoekers kwamen al vroeg met tien te staan, waarna Nantes het laken naar zich toe trok.

Na 19 minuten kregen de plannen van Montpellier een ferme knauw: Gaëtan Laborde plantte zijn zool op de dij van Diego Carlos en kreeg rood. In minuut 56 kwam Limbombe voormalig Anderlecht-verdediger Kara Mbodj vervangen. Vijf minuten later werd het 1-0 na een aalvlugge tegenaanval op een slecht genomen corner van Montpellier. Tien minuten voor affluiten verdubbelde Nicolas Pallois de voorsprong: hij kopte het leer simpel in een leeg doel na mistasten van de doelman op een corner.

Door de winst klimt Nantes van plaats 14 naar plaats 11 in het klassement. Montpellier blijft hangen op de vierde plaats en kan zondag bijgehaald worden door Marseille, dat staartploeg Monaco ontvangt. (belga)