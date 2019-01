FC Utrecht maanden zonder jonge Belgische spits die uitvalt in vriendschappelijke wedstrijd

Cyriel Dessers (24) kan de komende maanden niet voor FC Utrecht uitkomen. De Belgische spits heeft tijdens een oefenwedstrijd tegen VfB Stuttgart in het Spaanse La Manga schade aan een binnenband van een knie opgelopen. Hij heeft het trainingskamp van zijn ploeg inmiddels verlaten.

“Tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen VfB Stuttgart blokkeerde ik een bal”, vertelt Dessers. “Daarbij draaide mijn knie door. Het voelde direct niet goed aan. Onderzoeken hebben uitgewezen dat het gaat om schade aan de binnenband. Natuurlijk is dit voor mij een grote tegenvaller, maar gelukkig is er geen operatie nodig. Het is minder ernstig dan we in eerste instantie hadden verwacht. Dit verwerk ik, waarna ik mijn uiterste best ga doen een goede revalidatie door te maken. Ik wil zo snel mogelijk weer op het veld staan en nog dit seizoen mijn rentree maken.” (belga)