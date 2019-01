Cyriel Dessers vier maanden out

Tongenaar Cyriel Dessers (24) kan definitief een streep trekken door zijn transferwens. De aanvaller, die op een zijspoor zit bij FC Utrecht, liep zondag in een oefenduel tegen Stuttgart een knieblessure op. Nader onderzoek bracht aan het licht dat Dessers een deels ingescheurde binnenband van de knie heeft. Een operatie is niet noodzakelijk, maar de Tongenaar staat wel vier maanden aan de kant. Dessers was deze maand onder andere een transfertarget van Waasland-Beveren en Eredivisieclubs PEC Zwolle en De Graafschap.