Nordin Jackers in poleposition om Danny Vukovic te vervangen onder de Genkse lat: “Ik zet mezelf niet onder druk”

Australisch international Danny Vukovic verblijft tot minstens eind januari op de Asian Cup in de Verenigde Arabische Emiraten. Philippe Clement moet dus voor enkele weken op zoek naar een nieuwe nummer 1. Al toont de amper 16-jarige Maarten Vandevoordt in Benidorm weer wat hij in zijn mars heeft, toch ligt belofteninternational Nordin Jackers (21) in poleposition. De ex-Kanarie blijft bijzonder kalm onder het vooruitzicht van een basisplaats in de Limburgse derby op Stayen. “Ik zet mezelf niet onder druk.”