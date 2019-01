Neonatoloog Claire Theyskens stopt als diensthoofd: “Ouders die hun kind naar mij vernoemen: natuurlijk streelt dat mijn ego”

Genk -

Er lopen veel Klaartjes rond in Limburg. Heel wat van die Klaartjes zijn genoemd naar Claire Theyskens. Als eerbetoon. Omdat de neonatoloog van het Genkse Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) hen door het oog van de naald heeft getrokken. Baby’tjes, die één, twee of zelfs drie maanden te vroeg geboren werden. Pasgeboren kindjes met zware problemen. Op 1 januari gaf dokter Theyskens de fakkel door als diensthoofd, maar ze blijft wel neonatoloog in het ziekenhuis. “Mijn taak als arts blijft dezelfde: baby’s opvangen, hen opvolgen, gesprekken met de ouders. Ik moet alleen geen vergaderingen meer bijwonen. Al wat ik niet graag doe, moet ik niet meer doen”, lacht ze. “Vanaf nu hoef ik mij alleen nog in te zetten voor mijn kinderen.”