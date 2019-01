Opnames nieuw seizoen ‘La Casa de Papel’ gestart in Italië: dit zijn de eerste beelden

Fans van de populaire Netflix-reeks ‘La Casa de Papel’ mogen hun hart ophalen. In Firenze zijn vorige week de opnames gestart van het derde seizoen. Wanneer de reeks op Netflix uitkomt, is nog niet bekend. De foto’s beloven alvast de terugkeer van ‘El Professor’ en heel wat andere bekende gezichten.

Enkele maanden geleden bleek al dat de cast van ‘La Casa de Papel’ opnieuw verzamelde om te werken aan het derde seizoen. In een eerste video die Netflix toen de wereld instuurde, viel op dat naast de te verwachten bekende gezichten, ook Pedro Alonso weer zijn opwachting maakte. Zijn personage Berlin stierf nochtans op het einde van seizoen twee. De acteur is nu ook te zien op de eerste foto’s van de opnames in Firenze (onder video).

