Sébastien Loeb wint tweede rit, Zuid-Afrikaan neemt de leiding in Dakar 2019

Sébastien Loeb (Peugeot 3008 DKR) heeft de tweede klassementsrit in de 41e Dakar gewonnen. De 44-jarige Fransman kon op het einde Nani Roma (MINI John Cooper Works) nipt afhouden. Voor de 342 kilometer van Pisco naar San Juan de Marcona had de negenvoudige wereldkampioen rally acht seconden minder nodig dan de Spanjaard. De Nederlander Bernhard ten Brinke (Toyota Overdrive Racing) eindigde als derde op 1’20”.

De 46-jarige Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers (Toyota Overdrive Racing) eindigde als vierde en nam de leiding over van zijn Qatarese teamgenoot Nasser Al-Attiyah, die elfde werd en meer dan zeven minuten moest prijsgeven. In de stand heeft De Villiers 28 seconden voor op Ten Brinke, ook een teamgenoot. Roma is op 42 seconden derde, Loeb op 1’56” vijfde. Al-Attiyah zakte naar de achtste plaats.

In tegenstelling tot andere ritten gingen dinsdag de wagens als eerste van start. Al-Attiyah trok als eerste de duinen in en dat beviel hem niet zo goed. De Qatarees kwam als dertiende aan het eerste waypoint en keek daar al tegen een achterstand van 1’41” aan. Ook de Pool Jakub Przygonski en zijn co-rijder Tom Colsoul (MINI John Cooper Works) kenden een moeilijke start. In het begin van de rit moesten ze enkele keren stoppen, wat resulteerde in een 33e tijd en 5’33” tijdverlies aan waypoint 1. Twee lekke banden, na 35 en 48 kilometer, waren de oorzaak. Het Pools-Belgische duo werd uiteindelijk dertiende in de rit, op 11’01”, en zakte in de stand naar de twaalfde plaats, op 8’50”.

Carlos Sainz (MINI John Cooper Buggy) deelde eveneens in de klappen. De Spanjaard moest als tweede de baan op. Aan het eerste waypoint was er geen vuiltje aan de lucht, maar aan het tweede tikte de eindwinnaar van vorig jaar pas aan als negentiende. De duinen waren ongenadig voor de vroege starters. Ervaring was blijkbaar niet van tel. “Monsieur Dakar” Stéphane Peterhansel (MINI John Cooper Buggy) reed zich vast in de duinen. De 53-jarige Fransman, dertien keer eindwinnaar, had de hulp van zijn land- en teamgenoot Cyril Despres nodig om los te komen en verloor meer dan een kwartier. In de stand is hij dertiende, op 13’55”.

De latere starters profiteerden van de fouten van de koplopers. De Villiers nam heel even de leiding, maar al snel werd duidelijk dat er geen maat stond op Loeb. Halfweg de rit nam hij de leiding, om die niet meer uit handen te geven. Al leverde hij op het einde van de rit een felle strijd met Roma.

Woensdag brengt de derde etappe de karavaan van San Juan de Marcona naar Arequipa. Het wordt een moeilijke etappe van 799 kilometer, waarvan 331 tegen de klok. (belga)