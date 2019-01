Roemeense straathondjes al half jaar in asiel Ophoven: vzw Dieren in Nood draait op voor dure inbeslagname

Kinrooi -

Enkele Roemeense straathondjes zitten al sinds juni in het dierenasiel in Ophoven. Inspecteurs van het FAVV hadden dertien honden in beslag genomen omdat ze een ongeldig paspoort hadden en uit land kwamen dat niet vrij is van hondsdolheid. “Dat beslag kon pas worden opgeheven als onderzoek had aangetoond dat de honden geen hondsdolheid hadden. Alleen was onduidelijk wie voor die kosten moest opdraaien. Toen die patstelling bleef aanhouden, zijn we via Facebook met een inzamelactie gestart. Net voor Kerstmis hadden we het nodige geld en konden we de meeste ‘vrijkopen’. Maar vijf van die hondjes zitten hier nog”, zegt Sofie Cnudde van vzw Dieren in Nood.