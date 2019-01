Autopsieverslagen van slachtoffers aanslagen 22 maart gestolen uit gebouw Brussels parket

Bij een diefstal in het gebouw van het Brusselse parket zijn de autopsieverslagen van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart gestolen. Dat bevestigt woordvoerder Ine Van Wymeersch aan VTM Nieuws. Er is een verdachte aangehouden, maar die ontkent de feiten.

De diefstal vond vorige week donderdag plaats op klaarlichte dag. Uit het kantoor van een wetsdokter op het gelijjkvloers van het parketgebouw werd onder andere één harde schijf gestolen, met daarop onder meer de verslagen van de autopsie van de slachtoffers van de aanslagen op 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek.

Het is nog niet duidelijk waarom de harde schijf werd gestolen, het onderzoek naar de feiten loopt nog. Er is een verdachte opgepakt en in verdenking gesteld, maar die ontkent alle betrokkenheid. Het parket laat weten dat het zoveel mogelijk families van nabestaanden op de hoogte heeft gebracht.