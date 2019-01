Niel (4) was in 2018 het oudste kindje in de Babyspecial: “Na een week zei hij al mama en papa”

Regio

Nebil, zo heette hij in Ethiopië. Niel, werd het in België. Niel Marting - bijna vier - was in 2018 het oudste kindje dat in de Babyspecial stond. “Niel is één van de laatste kindjes uit Ethiopië die ...

Lees verder