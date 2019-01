TIPS. Het duo voor mooier grijs haar en een vleugje koraal op je lippen

Elke week tippen lifestyleredactrices Tinnie en Hanne trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Dromerige lingerie



De volgende feestdag op de agenda is Valentijn en het Nederlandse label Love Stories heeft net op tijd voor Cupido’s dagje een capsulecollectie klaar in samenwerking met luxewebwinkel Net-A-Porter. Die bestaat uit een smokey roze setje en playsuit met een knipoog naar het parijs van de jaren 70, toen Jane Birkin haar Serge Gainsbourg ontmoette. Prijzen: 60 euro voor de beha, 40 euro voor het slipje. De playsuit uit katoen en zijde kost 180 euro. www.lovestoriesintimates.com

Glanzend grijs

Een hekel aan een gele schijn in je natuurlijke of gekleurde grijze lokken? Dan komt het nieuwe gamma Color Extend Graydiant van Redken als geroepen. Deze shampoo en conditioner zijn ontwikkeld met het oog op koele, glanzende grijze lokken. Gebruik voor een optimaal resultaat een à twee keer per week en laat beide middelen drie tot vijf minuten inwerken voor de beste look. Shampoo: 24 euro. Conditioner: 26 euro. www.redken.com

Trendkleur op je lippen

Kleurinstituut Pantone heeft met living coral dé trendtint van 2019 voorspeld. De beauty-industrie speelt hier alvast op in. Een merk dat alvast meedoet is jane iredale. Het nieuwste minerale lippotlood met de naam ‘Saucy’ maakt je mond in een oogwenk kusklaar nog voor de lente losbarst. Kostprijs: 22 euro. Onder meer verkrijgbaar bij in de webshop van helene-v.com

Nieuw Belgisch merkje

De zussen achter de bekende boetieks A Suivre beginnen 2019 met een eigen merk: Collectors Club. In de eerste zomercollectie vind je zowel formele als casual silhouetten. Denk aan een licht - lees: veel gebroken wit en beige - uiterst vrouwelijk kleurenpalet, afgewisseld met stuks in warme kleuren die zich perfect lenen voor zwoele zomeravonden. De eerste zomercollectie is vanaf januari verkrijgbaar in geselecteerde boetieks. Meer info www.asuivre.be