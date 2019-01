Paniek onder vrijgezellen: Tinder ligt plat

De populaire datingapp Tinder ondervindt momenteel wereldwijde problemen. Wie wil inloggen, krijgt een error met code 5000 te zien.

Het probleem doet zich sinds dinsdagnamiddag voor in het Verenigd Koninkrijk, delen van de Verenigde Staten en dus ook bij ons. Wat er precies mis is, is nog niet duidelijk. Op Twitter is het ondertussen al paniek onder de Belgische vrijgezellen, vooral dan onder studenten. Dat het net tijdens de blok niet lukt om naar links en rechts te swipen, baart hen zorgen.

Ja @Tinder, een storing tijdens de blok. Hoe ga ik nu ooit van straat geraken? Ik had nu net eens een leuk gesprek met een match. — branco delaconcorde (@BDelaconcorde) 8 januari 2019

Hallo wrm werkt tinder niet wat moet ik nu doen in de trein — Yoni (@HabboYoni98) 8 januari 2019

Bro hoe moek mijn pauze’s nu vullen tinder is down ?? — Pablo (@pablonaert_) 8 januari 2019

Dus, Tinder heeft het blijkbaar begeven. Wat moeten al die duizenden studenten in de blok nu doen? Studeren? #tinderdown pic.twitter.com/hW80Flc3Al — Emily (@emiheyndrickx) 8 januari 2019

ben opeens uitgelogd op tinder en kan niet meer inloggen???????? is mn account verwijderd????? — Anica // 35 (@anicanyounot) 8 januari 2019