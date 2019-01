AA Gent rondt komst van Noorse spits af: Alexander Sorloth komt over van Crystal Palace

AA Gent heeft zijn nieuwe spits beet: de Noor Alexander Sorloth (23) wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Crystal Palace.

Coach Jess Thorup werkte met Sorloth samen bij FC Midtjylland, vanwaar hij vorige winter voor 9 miljoen euro naar Crystal Palace vertrok. Thorup wilde de aanvaller er graag bij. De 1m95 grote spits is krachtig en snel en scoorde bij Midtjylland vijftien goals in dertig matchen over alle competities alvorens naar de Premier League te vertrekken. Bij de club van Christian Benteke kon Sorloth zich niet doorzetten, zodat een uitleenbeurt bespreekbaar werd.

Thorup wil nu nog zeker één versterking bij: een offensieve (flank)speler.

Onze AA Gent-watcher Michael Van Damme had al een eerste video-interview met de aanwinst van de Buffalo's.