TREND. De lente van het lintje

Jurken met strikken waren een hit op de rode loper van The Golden Globes, maar ook kapselgewijs viel er iets op… Veel sterren kozen voor een (fluwelen) lintje in het haar. Het doet denken aan Kerstmis, maar volgens Nicole Kidman en co kan het dus ook perfect in het prille voorjaar.

De Australische actrice Nicole Kidman combineerde zondag haar glanzende, wijnrode jurk met een fluwelen strik in haar platinablonde lokken. Het haaraccessoire lokte heel wat reacties uit op de sociale media. Sommige fans vonden de strik heel stijlvol, anderen eerder oubollig. Eén ding is zeker: de ‘Big Little Lies’-ster is niet de enige die voor het mode-item koos.

Collega filmster Jessica Chastain ging voor een subtieler lintje, dat evengoed een restant van een kerstcadeautje kon zijn. Haar stylist maakte een hoge paardenstaart, zette die vast met een transparant elastiekje en werkte af met een zwart lintje in satijn. Een stik kwam er niet aan te pas, de slieten bleven langs haar gekrulde staart bengelen.

Lintjes in het haar zijn niet nieuw. Vorig jaar introduceerden veel merken het klassieke accessoire op de catwalk. En de enige echte Kate Middleton draagt haar bruine lokken ook vaak samengebonden met een lint. Op Instagram springen fashionista’s creatief om met het accessoire. Van een keurige tot een nonchalante strik: het geeft je kapsel iets lieflijks mee. Fan van luxemerken? Veel labels pakken parfums en andere accessoires in met cadeaulint waar hun merknaam op staat. Dat kan tellen als een designeraccessoire.

Foto: IG