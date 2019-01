Nieuwe samenwerking met beautymerk breekt Kendall Jenner zuur op

Topmodel Kendall Jenner wordt het nieuwe gezicht van Proactiv, een cosmeticamerk dat strijdt tegen acne. Haar miljoenen fans, die al enkele dagen op hete kolen zaten en zich afvroegen wat het grote nieuws, reageerden bijzonder boos en teleurgesteld.

“Is dit het nu? Hebben we nu al de anticlimax van 2019? Wees toch niet zo’n dramaqueen”...het zijn maar een paar reacties van teleurgestelde en boze fans op het grote nieuws van Jenner. In het reclamespotje, dat uitgezonden werd tijdens de ‘Golden Globes’ is een kwetsbare Jenner te zien die vertelt over haar eeuwigdurende strijd tegen acne. “Vorig jaar ging ik ook naar de Golden Globes en ondanks mijn acne voelde ik me best goed in mijn vel. Maar na de show regende het negatieve reacties. Iedereen had het over mijn huid. Maar het was niet allemaal negatief. Ik ontving ook een paar positieve tweets van mensen die trots op me waren dat ik erheen ging. En dat vond ik erg speciaal.” Jenner deelde toen de positieve reacties waarbij ze de veelbetekende boodschap meegaf aan haar fans: “Laat je niet tegenhouden.”

Veelbelovend

Twee dagen voor de show hadden familieleden, waaronder haar moeder Kris Jenner, op Instagram aangekondigd dat het topmodel binnenkort met groot nieuws zou komen. Met hastags als ‘#bethechange’ en ‘#changetheconversation’ waren de verwachtingen erg hoog gespannen. Toen bleek dat het om een sponsordeal ging, werd er online negatief gereageerd op het ‘grote nieuws’.

that's it?! *cracks pepsi* — Noel (@KingOfHotTopics) 7 januari 2019

sis ... don‘t tell me that THIS is the announcement your mom tagged with hashtag „bethechange“ and hashtag „shareyourstory“ and hashtag „changetheconversation“ ?? girl i- pic.twitter.com/JTslHNdZYk — Sabrina (@anxiousabrina) 7 januari 2019

Thats your huge secret? Having acne? pic.twitter.com/3h1QmOxm71 — Sav ?? (@theonesav) 7 januari 2019

Kris made it sound like you were bout to come out, then you hit us with a commercial ????‍???? — Eighme™ (@jen_eighme8034) 7 januari 2019