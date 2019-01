Dertig keer talent in je huiskamer

Genk - Al enkele jaren wordt de vooravond van 1 mei in Genk gevuld met 30/30/30. Ook in 2019 zal er op dinsdag 30 april muziek klinken in een heleboel huiskamers. En daarvoor zijn de organisatoren nog op zoek naar huiskamers!

Bedoeling van 30/30/30 is om lokaal talent een podium te geven. Meer bepaald om in minimum 30 Genkse huiskamers op 30 april, 30 gratis concertjes te organiseren. Tijdens de editie van 2018 werden de bezoekers opnieuw verrast door de talrijke inschrijvingen van artiesten en locaties. Bekende gezichten keerden terug, maar ook nieuwsgierigen durfden hun huiskamer open te stellen voor een (on)bekend publiek. “Dat maakt dat tijdens 30/30/30 heel Genk vertegenwoordigd is: van Boxbergheide tot Kolderbos en van Hoevenzavel tot Sledderlo” zegt Schepen van Cultuur Anniek Nagels.

“Én 30/30/30 blinkt uit in de rijke diversiteit van het aanbod”, gaat Nagels verder. “Zowel op vlak van locaties als op vlak van de artiesten.” Zo speelden de doorwinterde rockers van The Hourglass Instinct de pannen van het dak in het centrum van Genk, maar werden er even goed toeschouwers aangenaam verrast door het wondermooie samenspel van Jazztric Smile en Lauterik in een rustieke woonkamer ten velde.

Creativiteit

De huiskamers vrijmaken en inrichten vergt soms wat creativiteit. Wat te denken van de buren in Oud Waterschei die - weliswaar in samenspraak met de pastoor - de banken uit de kerk sleepten om er twee huiskamers mee te bemeubelen? Telkens opnieuw, telkens anders, verrassend en op maat van de huiskamer worden artiesten en gasten hartelijk ontvangen en verwend op een manier die alleen als écht Genks kan omschreven worden.

Begint het te kriebelen? Wij hopen jullie opnieuw te zien om een 30/30/30-concert in jullie huiskamer te organiseren. Of sla je liever de handen in elkaar met je buurman voor een optreden in de tuin, bij oma in de keuken, te gast bij een rapper in zijn studio, bij de kleine pianist in zijn living, ...

De organisatie is nog op zoek naar HUISKAMERS! Je stapt als organisator mee in 30/30/30 en stelt je huiskamer open voor het publiek. Uiteraard bepaal je zelf hoeveel personen je kan en wil ontvangen en nodig je zelf ook buren, vrienden of kennissen uit. Als je zelf een artiest of muzikant kent die wil optreden, mag je die gerust al aanspreken! De optredens zijn gratis, maar je publiek moet wel een plaatsje reserveren via jouw mailadres. Dat is weinig werk en maakt het geheel overzichtelijker.

Wil je meer info of wil jij je aanmelden als artiest of als huiskamers, mail dan als de bliksem naar 303030@genk.be of de Dienst Cultuur via 089 65 38 12