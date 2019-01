Het regisseursduo Adil el Arbi en Bilall Fallah bevindt zich momenteel in het verre Amerika. Ze zijn daar om te repeteren voor hun allernieuwste Hollywoodavontuur: ‘Bad Boys for Lif3’. Niemand minder dan Will Smith neemt daar één van de twee hoofdrollen op zich. En de drie kunnen het prima met elkaar vinden. “We zijn er helemaal klaar voor”, klinkt het. Bad Boys For Lif3 wordt pas in januari 2020 in de zalen verwacht.