Een 29-jarige man uit de Houthalense wijk Meulenberg moet vrezen voor twintig maanden cel nadat hij op 18 juni 2015 betrokken was in een ernstig geval van verkeersagressie.

De politie arriveerde in de wijk na een melding over een aanrijding in de Kerkstraat en een vechtpartij met een twintigtal inwoners. Toen de agenten arriveerden sloeg het merendeel op de vlucht, maar ...