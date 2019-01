Barcelona strikt “één van de grootste beloften in het Europese voetbal”

FC Barcelona neemt de Franse verdediger Jean-Clair Todibo na dit seizoen transfervrij over van FC Toulouse, zo maakte de Catalaanse grootmacht dinsdag bekend.

De negentienjarige Todibo ligt nog tot 30 juni 2019 onder contract bij de Zuid-Fransen, nadien kan hij enkele honderden kilometers verderop in Nou Camp aan de slag. Todibo is een Frans jeugdinternational met Zuid-Amerikaanse roots.

“Hij is rechtsvoetig en kan zowel centraal in de verdediging als op het middenveld spelen”, klinkt het in een mededeling. “Op zijn positie is hij een van de grootste beloften in het Europese voetbal.”