Wat is het lot van het beroemdste hotel aan de Côte d’Azur nu de eigenaar overleden is?

Jeanne Augier, eigenares van het bekende luxehotel Le Negresco op de Promenade des Anglais in Nice, is overleden. Het is niet duidelijk wat er nu met het hotel zal gebeuren.

De façade van vijfsterrenhotel Le Negresco met het zuurstokroze dak is een bekend zicht voor wie al eens de Promenade des Anglais in Nice afwandelde. Maar het luxehotel, een van de weinigen dat nog in private handen was, is zijn eigenares kwijt. Jeanne Augier overleed vannacht op 95-jarige leeftijd en heeft geen kinderen aan wie ze het hotel nalaat.

Ze richtte destijds wel een fonds op dat het hotel moet beheren en zich daarnaast ook inzet voor daklozen, mensen met een beperking en dieren. Augier woonde zelf in het hotel, dat in 2013 onder curatele werd gesteld vanwege haar eigen gezondheidsproblemen. Het is nog niet duidelijk wat er nu met het hotel zal gebeuren. De waarde werd in 2016 geschat op 300 à 400 miljoen euro, weliswaar zonder de immense kunstverzameling en meubels.

Portret van Louis XIV

Het pompeuze hotel met uitzicht op de Middellandse Zee opende in 1912 zijn deuren. Het werd in opdracht van Henri Negrescu ontworpen door de Nederlandse architect Eduard Niermans in belle-époquestijl, niemand minder dan Gustave Eiffel ontwierp de glazen koepel. Maar de eigenaar kreeg het financieel moeilijk, nadat zijn hotel tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt als ziekenboeg voor Duitse soldaten.

Jean-Baptiste Mesnage kocht het ietwat verloederde hotel in 1957, op vraag van zijn enige dochter Jeanne Augier. Ze had gehoord dat de liften van het hotel breed genoeg waren voor de rolstoel van haar zieke moeder, schreef ze later in haar memoires. Jeanne en haar echtgenoot Paul Augier herstelden de originele grandeur van het hotel en kochten heel wat kunstwerken, waaronder een beroemd portret van Louis XIV, die er ook vandaag nog te zien zijn.

Beroemde gasten

Le Chantecler, een van de restaurants van het hotel, telt twee Michelinsterren. De lijst met bekende gasten is ellenlang. Onder meer Salvador Dali, prinses Grace van Monaco, Richard Burton en Liz Taylor, Michael Jackson, de Beatles, Louis Armstrong en Charles Aznavour verbleven in een van de 124 kamers en suites van het hotel.