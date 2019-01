Zo kies je het juiste sportondergoed

Staat ‘vaker een bezoekje brengen aan de fitness’ ook op jouw lijstje met goede voornemens? Begin bij het juiste sportondergoed! Van type sportbeha tot de perfecte slip, zo kies de juiste lingerie voor jouw work-out.

Kies je beha op basis van de intensiteit

Een sportbeha van goede kwaliteit vangt meer dan 70% van de schokken op tijdens het sporten. Toch is het een fabeltje dat elke sportbeha geschikt is voor elk type work-out. Lesje yoga of pilates op de planning? Voor een low-impact sportsessie geeft een lichte sportbeha (zonder compressie) of ondersteunende top voldoende steun. Voor een uurtje crossfit of rondje hardlopen heb je dan weer een compressiebeha met genoeg ondersteuning en ventilatie nodig. Tip: hoe breder het bandje, hoe meer ondersteuning.

Zo vind je de juiste maat

We vallen meteen met de deur in huis: de maat van je sportbeha is niet dezelfde als die van een normale beha. Pas altijd een maatje kleiner dan je normale maat, een sportbeha moet iets strakker zitten om voldoende te ondersteunen. Hoe je zeker bent dat je de juiste maat te pakken hebt? De onderband van je sportbeha moet net op je ribbenkast rusten, niet op je borsten zelf en je moet ruimte hebben om er een vinger onder te schuiven. Wanneer je bultjes ziet, wil dit zeggen dat de cup een maatje te groot is. Probeer zeker enkele bewegingen uit tijdens het passen.

Ook de juiste onderbroek is belangrijk

Last but not least: de juiste onderbroek. Je kiest beter niet voor katoen, dat ventileert niet genoeg en kan voor lastige schuurplekken en oververhitting zorgen. Polyamide of polyester zijn perfect geschikt om je prestatie een boost te geven. Deze stoffen zijn naadloos, vochtafvoerend, sneldrogend, houden alles op zijn plaats en houden je lichaamstemperatuur op peil … De investering waard dus. Qua model kies je best voor een shortje of een normale slip, die blijven net wat beter zitten dan een string of mini-slipje.