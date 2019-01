Vandalen voor Tongerse rechter voor verschillende schietpartijen met BB guns

As / Bilzen -

Op 5 maart van dit jaar moeten twee vandalen zich verantwoorden voor verschillende schietpartijen met BB guns en nep Kalasjnikovs in Oudsbergen, As en Bilzen. Dat besliste de correctionele rechter in Tongeren tijdens de agendazitting die dinsdag gepland stond. Het duo trok in de nacht van 23 op 24 juli 2018 gewapend de straat op. Ze vernielden zo’n veertien auto’s, drie bushokjes en twee huizen. In totaal zouden er 49 benadeelde partijen zijn, waaronder een leasingfirma voor auto’s.