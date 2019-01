Mieke en Luc Van Meeuwen geven kerstconcert voor Autisme Limburg

Eisden

Maasmechelen - Zaterdag 22 december 2018 galmden de kerstliederen door de St. Barbarakerk in Eisden- Maasmechelen. De gekende zangeres Mieke en haar compagnon Luc Van Meeuwen brachten er een warme en sfeervolle liedjesmix, afgewisseld met het kinderkoor PurKids van Neerharen.

Tijdens de pauze werden de talrijke aanwezigen getrakteerd op een glaasje cava en een lekkere cupcake. De volledige opbrengst was voor de werking van Autisme Limburg vzw. Na de show was er nog een meet & greet in Café Casino met de artiesten.

Autisme Limburg wil via deze weg organisator Agnes en haar team van vrijwilligers bedanken voor deze warme kerstdagen en de mooie kerstshow. Ook een complimentje voor de mooie foto's van Jos Collas.