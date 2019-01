Maaseikenaren werken calorieën van de feestdagen weg

Maaseik - Naar jaarlijkse traditie vond op zaterdag 5 januari de vijfde editie plaats van onze winterwandeling Café Marathon. Het doel van deze wandeling is om de overtollige calorieën die we hebben opgebouwd tijdens de feestdagen, enigszins weg te werken.

Het weer was wel niet present, maar een veertigtal wandelaars vond het toch gezellig om een afstand van ongeveer 10 kilometer af te leggen. De wandeling startte in Maaseik om dan via de Nederlandse oevers van de Maas en het natuurgebied van Roosteren naar het bedevaartsoord Heppeneert te gaan.

Daar kon men genieten van een warme tas tomatensoep met balletjes en broodjes, dit alles geserveerd door het Hepperhuys.

Het eindpunt van deze wandeling was voorzien in Café Marathon in het centrum van Maaseik.

Natuurlijk mogen we ook niet vergeten dat er op een geheime locatie een warme glühwein op ons stond te wachten en dat dit bij velen in goede smaak viel. Afsluiten deden we met een gezellige babbel en een welverdiende pint bier. Hopelijk hebben we toch enkele calorieën weggewerkt. Op naar het volgende jaar!