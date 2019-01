Regering in lopende zaken? Geen 3 maar 6 miljoen euro voor koning Filip

Het feit dat de Belgische regering sinds 21 december “in lopende zaken” is, heeft ook gevolgen voor de financiën van ons staatshoofd. In plaats van één, kreeg koning Filip al twee kwartalen van zijn civiele lijst uitbetaald. Concreet betekent dat: geen 3 miljoen, maar iets meer dan 6 miljoen euro. Voor wie zijn rekening al aan het controleren was: ambtenaren krijgen niet “vooraf” betaald.