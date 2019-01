Gentse ex-schepen Tapmaz reageert: “Ik heb aanrijding niet gevoeld”

“Ik was op weg van een werkvergadering naar de stad. Onderweg heb ik blijkbaar iemand aangereden, maar dat heb ik niet gevoeld.” Dat laat ex-schepen Resul Tampaz weten bij monde van zijn advocaat Hendrik Vermeire. De Gentse sp.a heeft intussen in een kort bericht gereageerd op het gerechtelijk onderzoek naar het vluchtmisdrijf van ex-schepen Resul Tapmaz.

“Dat mijn cliënt zou hebben gedronken op het moment van het ongeval, klopt absoluut niet. Hij kwam van een werkvergadering en was op weg naar de stad.” Dat zegt Hendrik Vermeire, advocaat van ex-schepen Resul Tapmaz. Het parket voert een onderzoek naar Tapmaz, die op vrijdag 21 december – zijn laatste werkdag – een fietser zou hebben aangereden en nadien vluchtmisdrijf pleegde. De fietser raakte zwaargewond bij de aanrijding en moet volgens onze informatie “nog weken revalideren”.

LEES OOK: Bekende Gentse ex-schepen rijdt fietser aan en pleegt vluchtmisdrijf

“Maar ik heb dat ongeval niet gevoeld”, reageert Tapmaz via zijn advocaat Vermeire. De schepen was vanuit Zwijnaarde onderweg naar de stad, en parkeerde zijn dienstwagen zoals gewoonlijk in de parking onder de Vrijdagmarkt. “Nadien was er nog een kleine afscheidsdrink met zijn kabinetsmedewerkers, maar op het moment van het ongeval had mijn cliënt in geen geval gedronken”, benadrukt Vermeire nog.

Resul Tapmaz zegt zelf niets te hebben gemerkt van een aanrijding. Foto: fvv

Zaterdagochtend trof de lokale politie de gehavende dienstwagen van Tapmaz aan in de ondergrondse parking, waarna de ex-schepen verhoord werd door de politie. “Hij is inderdaad zaterdag al verhoord over het ongeval en het vluchtmisdrijf en mocht nadien beschikken”, stelt zijn advocaat. “Die avond is hij naar Turkije vertrokken om kerstvakantie te nemen, wat al lang was gepland. Hij is dus in geen geval weggevlucht van de politie.”

Politieke reacties

De sp.a Gent heeft intussen kort gereageerd op het nieuws. “In de pers verscheen op 8 januari 2019 het bericht dat tegen oud-sp.a-schepen Resul Tapmaz een gerechtelijk onderzoek loopt na een auto-ongeval met vluchtmisdrijf op 21 december vorig jaar”, aldus het bericht dat dinsdagochtend op de website van de Gentse sp.a afdeling werd geplaatst.

“Sp.a Gent wil duidelijk stellen dat vluchtmisdrijf in geen enkele omstandigheid te rechtvaardigen is. We wensen eerst en vooral het slachtoffer van het ongeval een spoedig herstel toe, en wachten het gerechtelijk onderzoek af.”

Rudy Coddens, de socialistische kopman in Gent, zegt compleet verrast te zijn door het nieuws. “Ik moet zeggen dat ik vanochtend bij het lezen van jullie krant echt niet goed was van dit bijzonder jammerlijke nieuws”, zegt hij. “Niemand in de partij die ik heb gesproken, wist hier iets van.”

Rudy Coddens , Resul Tapmaz en Elke Decruynaere (Groen) tijdens de laatste campagne. Foto: BART DEWAELE

“Ik hoop in de eerste plaats dat de aangereden fietser niet te zwaargewond is. Als zou blijken dat Resul inderdaad bewust is weggereden na de aanrijding, dan kan ik dat alleen maar ten zeerste betreuren. Politici hebben een voorbeeldfunctie.”

Vindt hij dat iemand die vluchtmisdrijf heeft gepleegd nog een politiek mandaat mag bekleden? “Ik ga daar niet op antwoorden want dat probleem stelt zich niet meer bij Resul.” (Resul Tapmaz stapte kort voor het incident zelf uit de partij nadat hij niet het schepenambt kreeg toegewezen dat hij ambieerde, red.)

Lees hier het afscheidsinterview met Resul Tapmaz dat drie dagen voor het incident plaatsvond.

Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) zegt “eerst het gerechtelijk onderzoek te willen afwachten.”