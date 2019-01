2019 wordt een moeilijk jaar voor Limburgse ondernemers volgens VKWLimburg. Zowel in België als op globaal vlak hebben enkele politieke ontwikkelingen een enorme impact op de economie. Brexit is er daar één van. Willen de Limburgse ondernemers nog kunnen meedraaien in de wereldeconomie, dan zal de overheid hen de nodige middelen moeten aanreiken volgens VKW.