Bolletjesschieters die As, Bilzen en Oudsbergen doorkruisten in maart voor de rechter

Onder meer de ruit van de wagen van de apotheker op het Dorpsplein in Opglabbeek en een bushokje in de Kruisstraat sneuvelden. Foto: cn/rr

Tongeren / As / Bilzen - De twee mannen uit Oudsbergen en Genk, die in de nacht van 23 en 24 juli een spoor van vernieling trokken met een nepkalasjnikov doorheen Oudsbergen, As en Bilzen moeten hiervoor op vijf maart voor de correctionele rechtbank van Tongeren verschijnen. De mannen beschoten met de nepwapens veertien geparkeerde auto’s, drie bushokjes en twee huizen. Eén van de mannen zit sinds zijn arrestatie nog steeds in de gevangenis. Tot nu toe hebben zich reeds 45 burgerlijke partijen gemeld die schade hebben ondervonden door de fratsen van de twee.

Op 23 juli kregen de politiezones Carma en Bilzen-Hoeselt-Riemst op iets meer dan twee uur tijd verschillende meldingen binnen van schietpartijen in Oudsbergen, As en Bilzen. Verschillende getuigen zagen hoe twee mannen vanuit een Skoda met een kalasjnikov metalen bolletjes schoten op verschillende auto’s en bushokjes. Telkens reden de mannen daarna met een hoge snelheid weg.

De getuigen konden de auto en de twee mannen goed omschrijven en de politie van Bilzen kon hen via de ANPR-camera’s opsporen. De gesignaleerde wagen werd teruggevonden voor de woning van één van de mannen op de Weg naar Bree met de kalasjnikov en de munitie er nog in. De twee verdachten zaten binnen en werden diezelfde avond nog gearresteerd.

Bij de huiszoeking werd nog een tweede nepwapen aangetroffen. Dat wapen werd samen met het andere wapen, de munitie en de auto in beslag genomen. De vernielzucht van de twee mannen was zeer groot want in totaal liepen veertien geparkeerde auto’s, drie bushokjes en twee huizen schade op. Maar liefst 45 burgerlijke partijen meldden zich al aan.

Normaal gezien zou de zaak dinsdag behandeld worden voor de correctionele rechtbank van Tongeren. Maar omdat de dagvaarding net voor de feestdagen werd uitgestuurd en de advocaat van één van de mannen hierdoor het dossier nog niet kon inkijken, werd de zaak uitgesteld tot vijf maart. Haar cliënt blijft tot dan aangehouden.