Eerste Vegan Fashion Week zal plaatsvinden in Los Angeles

Nu steeds meer ontwerpers dierlijke producten achterwege laten om hun collecties te creëren, is ook het moment aangebroken voor de eerste Vegan Fashion Week. Die zal van 1 tot 4 februari plaatsvinden in Los Angeles.

In 2018 maakte de modeweek in Helsinki nog een statement door te zeggen dat het geen bont meer op de catwalk wou zien verschijnen. Nog geen jaar later gaan ze in Los Angeles een stapje verder en organiseren een modeweek die helemaal vegan wordt. Geen enkel product van dierlijke afkomst zal er te zien zijn. Geen wol, geen leder, geen mohair of kasjmier dus.

Bedenker van de Vegan Fashion Week of kortweg VFW is dierenrechtenactiviste Emmanuelle Rienda. "Ik wil het debat in de mode-industrie aanwakkeren door de link te leggen naar onze belangrijkste waarden: respect voor het menselijk leven, dieren en het milieu", vertelt ze in een reactie aan VegNews.

Het vierdaagse event zal plaatsvinden in het California Market Center en zal naast de catwalkshows ook een expo herbergen over de evolutie van veganistische mode.