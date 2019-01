Red Dragons en Yellow Tigers kennen tegenstanders voor kwalificatie Olympische Spelen

De Red Dragons en Yellow Tigers kennen hun tegenstanders voor de kwalificatiecampagne voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

De mannen, twaalfde van de wereld, moeten in hun poule aan de bak tegen de Verenigde Staten (FIVB 2), Nederland (FIVB 15) en Zuid-Korea (FIVB 24). De VS lijkt in de groep de te kloppen ploeg, want de Amerikanen pakten in 2016 in Rio nog het brons.

Ook de Belgische vrouwen spelen tegen Nederland (FIVB 7) een derby der Lage Landen. Een andere zware klepper wordt Italië (FIVB 8), dat België de vorige Olympische Spelen kostte. De Tigers, negentiende van de wereld, treffen tot slot ook nog Kenia (FIVB 20).

De locatie van de wedstrijden ligt voorlopig nog niet vast. De weg naar Tokio voor de vrouwen staat gepland van 2 tot en met 4 augustus, de mannen spelen het weekend erna. De groepswinnaars plaatsen zich, samen met gastland Japan, rechtstreeks voor de Spelen. In januari 2020 volgt een tweede toernooi om de laatste plaatsen in te vullen.