VIDEO. 2-jarig zoontje onderbreekt inauguratie van gouverneur en verovert alle harten

Gouverneur Gavin Newsom zijn 2-jarige zoontje onderbrak zijn vaders inauguratie en stal de show in het California Capitol in Sacramento in het Westen van de Verenigde Staten. Terwijl de gouverneur scherp reageerde tegen Trump had het kind andere bezorgdheden. Hij liep zwierf rond op het podium met een deken en liep uiteindelijk in de armen van zijn vader tijdens zijn speech. Het publiek kon het schattige intermezzo zeker smaken.