Mercedes dreigt als ‘serie-winnaar’ F1-fans te verliezen

Mercedes gaat dit jaar in de Formule 1 op jacht naar het record van Ferrari dat tussen 1999 en 2004 zes opeenvolgende titels bij de constructeurs wist te veroveren. Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt dat de dominantie van zijn team hun echter geen fans zal kosten op termijn.

De meeste fans zien liever een onverwachte winnaar dan degene die iedereen verwacht, dat is in de het gros van de sporten het geval en ook de Formule 1 ontsnapt daar niet aan. We moeten echter constateren dat de laatste vijf jaar hetzelfde team met de wereldtitel aan de haal is gegaan en dat er drie topteams zijn terwijl de rest het met de kruimels moet stellen.

Vorig jaar was er even hoop dat Ferrari Mercedes het vuur aan de schenen zou gaan leggen maar een dramatische tweede seizoenshelft besliste daar anders over. De ‘Silberpfeile’ zijn al vijf jaar ongenaakbaar en het is maar de vraag of daar in de nabije toekomst verandering zal in komen.

Zo’n periode van dominantie kan het effect hebben dat de fans zich tegen de veelwinnaars beginnen te keren en dat fenomeen is ook Toto Wolff niet vreemd.

“Ik denk dat het in de natuur van de fans ligt om voor de underdog te supporteren,” aldus Wolff tegen ‘Reuters.’ “Serie-winnaars verliezen wat van hun aantrekkingskracht.”

“Wat wij proberen te doen is onze sport te benaderen op een bescheiden en nederige manier, niets is vanzelfsprekend voor ons. We mogen nooit het gevoel hebben dat de overwinning ons toekomt.”

“Je kan, tot op een bepaald niveau, als je die waarden trouw blijft je fanbasis groter laten worden. Ze zullen dan ook voor je blijven juichen, ook al heb je een paar keer na elkaar gewonnen.”

In het geval van Mercedes liggen de volgende jaren een aantal records binnen handbereik. Ze kunnen het record van zes opeenvolgende titels op zijn minst evenaren maar Lewis Hamilton zou bijvoorbeeld ook op jacht kunnen gaan naar de zeven wereldtitels van Michael Schumacher.

“Er zullen twee groepen zijn,” gaat Wolff verder. “De ene groep zal onze tegenstanders steunen en hopen dat we daar niet zullen in slagen en de andere groep zal denken: ‘Wel, dit is opwindend. Zal Mercedes er in slagen om het record van Ferrari te evenaren? Zal Lewis Hamilton er in slagen om het record van Michael Schumacher te evenaren?’”

“We zijn erg gemotiveerd nadat we het record van vijf opeenvolgende dubbele wereldtitels van Ferrari hebben geëvenaard en de zesde is onderweg,” besluit Wolff

