4.000 euro boete voor Maaseikse verzamelaar van 119 autowrakken

Maaseik -

Een 64-jarige man uit Maaseik werd dinsdag voor de correctionele rechtbank in Tongeren veroordeeld tot een celstraf van een maand met uitstel en een geldboete van 4.000 euro, waarvan 800 euro effectief, omdat hij zonder vergunning 119 autowrakken stockeert in Maaseik. De fervente verzamelaar wilt de auto’s laten restaureren, verklaarde hij tijdens de zitting. Of hij zijn restauratieproject ooit zal kunnen afronden, is niet zeker door het opgelegde exploitatieverbod van drie jaar.