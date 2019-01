Wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis geklopt op Australisch kampioenschap door Luke Durbridge

Wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis is er niet in geslaagd voor de vierde keer op rij de Australische titel in de rit tegen de klok te veroveren. Hij liet zich op de nationale kampioenschappen verrassen door Luke Durbridge (Mitchelton-Scott).

Durbridge was 21 seconden sneller dan Dennis op het traject van 40,9 kilometer in Buninyong (staat Victoria). De derde plaats op 44 seconden was voor teamgenoot Cameron Meyer.

Rohan Dennis was vorig jaar nagenoeg niet te kloppen in tijdritten. Hij won er ook twee in de Ronde van Spanje en één in de Ronde van Italië. Op de WK in Innsbruck onttroonde hij Tom Dumoulin, die genoegen moest nemen met zilver.

Voor de 27-jarige Durbridge is het zijn derde Australische titel tijdrijden na 2012 en 2013.