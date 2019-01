Riemstenaar krijgt werkstraf voor sluikverbranding: “Leuk, weer even aan de slag!”

Riemst -

Een 48-jarige man uit Riemst moet een werkstraf van 46 uur uitvoeren omdat hij behandeld hout waaronder stoelen en palletten had opgebrand in zijn tuin. De man betaalde zijn eerder voorgestelde minnelijke schikking van honderd euro niet. Hij vroeg daarentegen zelf om een werkstraf: “Zou ik wel leuk vinden, dan ben ik weer even aan de slag”, klonk het tijdens de zitting in december.