69-jarige vrouw heeft gescheurde nier na verkeersagressie: ”Wij zijn afgeslacht”

Een 41-jarige Antwerpse vrouw en haar 21-jarige zoon krijgen werkstraffen van negentig en honderddertig uur voor een zwaar geval van verkeersagressie. De twee pakten een ouder koppel uit Niel-bij-As hardhandig aan op de Siemenslaan in Dilsen-Stokkem na een discussie over een verkeerssituatie met de auto. “Heuse karatetrappen, met de voeten vooruit!”, beschreef de 71-jarige man de stampen die hij en zijn echtgenote moesten incasseren. “We zijn afgeslacht”, beaamde zijn 69-jarige vrouw. Zij krijgen een totale schadevergoeding van 5.453 euro.

Op 12 mei 2016, rond kwart voor vijf, reed de zeventiger samen met zijn echtgenote via de Siemenslaan in Dilsen-Stokkem naar huis na een gezellige dag shoppen in Maasmechelen. Het koppel moest abrupt ...