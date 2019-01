SKF steunt G-Karate Limburg

Tongeren - Zoals de voorbij jaren gaan de nieuwjaarswensen bij SKF Logistics Services, de distributeur van kogellagers in Tongeren, gepaard met een mooi gebaar van solidariteit. De collega’s in het SKF Care team overhandigden ook dit jaar officieel hun opbrengst van een jaar lang geld inzamelen met verschillende acties. Dit jaar is het de organisatie ‘G-karate’ die met een mooie schenking naar huis mag.

Centraal op de cheque staat een mooi en rond bedrag van 4.000 euro te pronken. De helft van het bedrag werd einde vorig jaar al via de Warmste Week naar de organisatie verstuurd. SKF besloot om nog een extra 2.000 euro vrij te maken.

Een bijkomende verrassing voor Eric Bortels, professioneel karateka en bezieler van het project. Hij bracht speciaal voor de gelegenheid ook Vic, volwaardig lesgever en papa van G-karateka kampioen Filip mee, die ook trots mee poseerden voor de foto.

De missie van G-karate vzw is het stimuleren van personen met een fysieke of mentale beperking om aan sport te doen. “Wij zien dit als een belangrijk onderdeel binnen hun persoonlijke ontwikkeling en het verhoogt niet alleen hun zelfbewustzijn, maar ook hun fysieke krachten en sociale contacten”, zegt Eric.



SKF kiest elk jaar een nieuw goed doel uit. G-karate kwam naar boven via één van hun personeelsleden. “Na het lezen van de impact die het project heeft op de mentale en geestelijke gezondheid en de talrijke knappe prestaties van de leden zelfs op internationaal vlak, stond onze keuze vast”, verklaart het SKF Care team.



“Met de steun van SKF hopen we twee centra die gebruik willen maken van onze methodologie snel te kunnen opstarten”, klinkt het bij G-karate.