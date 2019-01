Waarom neemt VRT een fictief Thuis-personage op in lijst van meest opvallende overlijdens van 2018?

In het overzicht van de meest opvallende overlijdens van 2018 op de website van VRT is een opvallende naam geslopen: die van het fictieve personage Luc Bomans uit ‘Thuis’. Een foutje of een bewuste keuze?

Frank Aendenboom, Jean-Pierre Van Rossem, Lies Lefever… Naar jaarlijkse gewoonte heeft vrtnws.be een overzicht gemaakt van de mensen die in het afgelopen jaar stierven.

Maar in de lijst van 2018 is een opvallende naam opgedoken: die van Luc Bomans, het personage dat Mark Willems (71) sinds 1996 speelde in ‘Thuis’. In de soap stierf Luc onverwachts tijdens een roadtrip naar Valencia, terwijl hij wachtte op euthanasie.

Maar waarom staat een fictief personage in een lijst van mensen die écht overleden zijn?

“De keuze om Luc Bomans in die lijst te zetten, is niet lichtzinnig genomen”, zegt een woordvoerster van de VRT aan Dag Allemaal. “De mensen die de lijst hebben samengesteld, hebben een selectie gemaakt van zestig ‘relevante’ overlijdens. Luc Bomans heeft het afgelopen jaar in de Vlaamse huiskamers wel het debat over euthanasie op gang gebracht. Gezien de hoge maatschappelijke relevantie, menen wij dus dat Luc Bomans op z’n plaats is in het overzicht.”