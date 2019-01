Mathieu van der Poel: “Het is belachelijk dat Wout van Aert meer startgeld krijgt, maar zo is het nu eenmaal”

Mathieu van der Poel heerst in veldritland. De Nederlander won dit seizoen 24 van de 25 crossen waaraan hij deelnam. Straf. Maar de 23-jarige Europese kampioen wil ook schitteren op de weg én op de mountainbike. “Wielrennen is voor velen té belangrijk”, relativeert Van der Poel in gesprek met Humo.

“Heeft Christoph Roodhooft gezegd dat ik minstens één wedstrijd ga winnen op de weg?”, lacht Van der Poel. “Hij is daarvan overtuigd, ja. Hij legt de lat heel hoog, maar waarom ook niet? Als ik goed ben, zal ik er altijd voor gaan. Ik kan wel steeds beter tegen mijn verlies. Op voorwaarde dat ik op mijn waarde geklopt ben. Niet door materiaalpech dus.”

Van der Poel verwijst uiteraard naar het WK in Bieles (2016), toen hij vier keer lek reed, maar zegt opvallend genoeg dat hij het WK in Tabor (2015) niet had mogen winnen door pech van Wout van Aert. Die laatste won dit seizoen nog maar drie crossen, mede door problemen met zijn team.

“In zijn geval zou ik een jaartje op mijn tanden hebben gebeten”, aldus de Nederlander in Humo. “Maar er zullen wel wat dingen gebeurd zijn tussen hem en Nuyens. Anders neem je niet zo’n drastische beslissing. Of hij een bedreiging is voor het WK? Hij zál een bedreiging zijn. Van Aert schrijf ik nooit meer af voor een WK. Nooit. Dat Niels Albert me de grootste veldrijder aller tijden noemde? Van mij mag Roger De Vlaeminck dat zijn. Daar lig ik niet wakker van.”

Foto: BELGA

1 miljoen

Van der Poel heeft naar eigen zeggen niet te klagen over zijn contract bij Corendon–Circus, maar krijgt wel minder startgeld dan de wereldkampioen.

“Krijg ik minder startgeld dan Van Aert? (8.500 euro tegen 9.500 euro aldus organisator Koen Monu, nvdr.) Dat is die regenboogtrui, hé. Het is belachelijk, maar zo is het nu eenmaal. Maar ik ben er niet gefrustreerd door, die trui heeft nu eenmaal veel waarde in het wielrennen. Ik weet niet wat Wout verdient, maar ik heb nu een heel goed contract. 1 miljoen euro per jaar? Ben ik heel tevreden mee, zeker omdat ik zoveel vrijheid heb. Ik ga dus niet voor 1,5 miljoen verhuizen”, aldus Van der Poel, die al uitkijkt naar zijn leven na de koers. “Wielrennen is voor velen té belangrijk. Het is maar wielrennen, denk ik dan. Er is daarbuiten zoveel leuks te doen. Fun staat altijd voorop.”