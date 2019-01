Modemerk McGregor maakt comeback na faillissement

Het Nederlandse modemerk McGregor komt na een flinke re-branding in het najaar van 2019 weer in winkels te liggen. De webshop is al vanaf maart een feit. Dat staat in een persbericht.

In 2016 en 2017 kwam er slecht nieuws voor McGregor. Eerst ging de overkoepelende McGregor Fashion Group failliet. Daarna wilde Doniger Fashion BV een doorstart maken, maar dat was niet mogelijk wegens een liquidatie van de onderdelen van de groep. Dit jaar brengt beterschap voor het merk: Nederlandse investeerders Fred Gehring en Ludo Onnink, vroeger werkzaam bij Tommy Hilfiger, leiden de herintroductie. Dat doen ze in het gezelschap van het Belgische GAB onder leiding van Alain Broekaert.

Eerst basics, dan fashion

Het nieuwe plan van aanpak? Eerst komt de webshop online, daarna volgen onder meer eigen winkels. Volgens de investeerders zal het nieuwe aanbod eerst, in essentie, focussen op de basics van het label. De komende seizoenen komen daar meer stuks bij in lijn met de trends.

“We zien een groot potentieel. Er is uit die gloriejaren van het merk een enorme ‘heritage’ op het vlak van technische innovatie, sportiviteit en stijlbewustheid vanuit een klassieke essentie. Onze uitdaging is om het ‘opgefrist’ terug te brengen naar de markt. Dit op zowel op het vlak van product, communicatie als distributie”, zegt Gehring. Broekaert voegt eraan toe dat het merk “nog steeds door velen als een enorm gemis wordt ervaren en dat er veel interesse is op de Belgische markt om het merk weer in het aanbod op te nemen."