Ysaline Bonaventure naar tweede kwalificatieronde Australian Open

Ysaline Bonaventure (WTA 158) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde in de kwalificaties voor het Australian Open, dat is het eerste grandslamtoernooi van het seizoen.

In het Australische Melbourne was de 24-jarige Bonaventure in de eerste kwalificatieronde in drie sets te sterk voor de Britse Naomi Broady (WTA 257): 6-4, 3-6, 6-3 na 1 uur en 37 minuten.

In de tweede kwalificatieronde wacht de 21-jarige Australische Lizette Cabrera (WTA 234), die het met 6-0 en 6-2 haalde van de Spaanse Georgina Garcia-Perez (N.31/WTA 144).