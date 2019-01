Neos Kuringen start 2019 met stevige wandeling

Kuringen Centrum

Hasselt - Maandag 7 januari trotseerden 50 leden van Neos Kuringen het miezerige weer om traditiegetrouw bij de eerste wandeling van het jaar een stevige klim te doen.

Plaats van afspraak was Eben-Emael. De trappen confronteerden de leden meteen al met hun conditie; die was er tijdens de eindejaarsfeesten zeker niet op vooruitgegaan. Maar iedereen volgde zijn/haar eigen tempo en werd beloond met een petit-beurrekoekje. De grote beloning wachtte op het hoogste punt: een mooi panorama, helaas een beetje in de mist, of kwam die mist door de borreltjes? Om terug veilig beneden te raken, werd de drank geneutraliseerd met lekkere zelfgebakken wafels en de steun van vele behulpzame mannen. Het gezelschap sloot de dag af met taart, koffie en een gezellige babbel.