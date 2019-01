Kenny De Ketele meteen onder het mes na sleutelbeenbreuk: geen tijd te verliezen

Kenny De Ketele (Sport Vlaanderen-Baloise) heeft maandagavond bij een valpartij in de ploegkoers tijdens de Zesdaagse van Rotterdam een sleutelbeenbreuk opgelopen en gaat dinsdagvoormiddag in Antwerpen al onder het mes, zo maakte hij dinsdag bekend op zijn Instagram-account.

“Mijn Zesdaagse is dus afgelopen”, aldus de 33-jarige De Ketele. “Op het moment van de valpartij wist ik eigenlijk al meteen dat mijn sleutelbeen gebroken was. Er wordt vandaag/dinsdag operatief een plaatje geplaatst op mijn gebroken rechtersleutelbeen. Ik vrees dat hier een inactiviteit van toch wel een week mee gemoeid is.”

Na de vierde nacht was De Ketele met Robbe Ghys zesde, op vier ronden van de Deense leiders Lasse Norman Hansen en Jules Hester. “Samen met Robbe was ik in de Zesdaagse teruggekomen uit een verloren positie. We hadden de ploegkoers van de vijfde avond helemaal naar onze hand gezet. Ik had net Robbe Ghys afgelost en stuurde naar boven, zonder achterom te kijken. Melvin van Zijl reed tegen mij en ik viel op mijn schouder. Jammer, want samen met Robbe Ghys was ik een gooi aan het doen naar de eindzege in deze Zesdaagse.”

“Ik hoop zo snel mogelijk weer op de fiets te zitten. Vandaar ook dat ik me laat opereren. Zo verloopt de revalidatie sneller”, besloot De Ketele.

De tijd dringt dan ook voor De Ketele: het WK wordt immers al van 27 februari tot en met 3 maart in het Poolse Pruszkow gereden.