Drie unieke Bugatti’s in Belgische schuur gevonden

In een Belgische schuur, aan de grens bij Maastricht, hebben veilers drie unieke Bugatti’s aangetroffen. Er wordt verwacht dat de wagens een klein miljoen euro zullen opbrengen op een veiling van Artcurial, een Frans veilinghuis.

Voor de kenners: het betreft een Bugatti 57 Cabriolet (400.000 à 600.000 euro) een Bugatti 49 Faux-Coupé Gangloff (150.000 à 200.000 euro) en een Bugatti 40 (70.000 à 130.000 euro). De wagens waren eigendom van een overleden Nederlandse kunstenaar. ,”Zijn nabestaanden, een Belgische familie die anoniem wenst te blijven, hebben de wagens aangeboden bij Artcurial”, aldus een woordvoerder van het veilinghuis. ,”De wagens werden aangetroffen in België, op een twintigtal kilometer van Maastricht.”

Uitstekende staat

De wagens zijn in uitstekende staat omdat de eigenaar ze bewonderde in zijn atelier en er slechts zelden mee ging rijden. “Zulke ‘schatten in schuren’ zijn altijd speciaal,” vertelt Matthieu Lamoure, “maar als het om Bugatti’s gaat, dan is het nog magischer.”

Verzamelaars

Het is onder verzamelaars van vintage wagens niet ongewoon om zogenaamde ‘schatten in schuren’ te vinden, maar drie onder één dak en in zo’n uitmuntende staat is uitzonderlijk. Op een filmpje is te zien hoe de schuur gebarricadeerd is met zandzakjes, “een godsgeschenk”, aldus de woordvoerder. Dankzij die zakjes zijn de wagens gespaard gebleven van vocht en de onvermijdelijke vloek van vele oldtimers: roest. “Hoewel de schuur er gammel uitziet, stonden de wagens droog.”

Blikvangers

De wagens, die de naam ‘Collection Barn Find’ kregen, zijn de blikvangers van de komende ‘Retromobile’, een grote veiling met oldtimers, maar ze zijn lang niet de duurste. De absolute verwachte prijskraker is een Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta. Verwacht wordt dat die geveild zal worden voor 16 tot 22 miljoen euro.