Ladies Circle 37 schenkt 12.220 euro aan basisschool De Klimop

Tongeren - De dames van Ladies Circle 37 hebben maandag 7 januari 3 cheques geschonken aan de BS De Klimop in Tongeren met een totaal van 12.220 euro.

Het geld zal besteed worden aan 3 projecten. 8.470 euro is voor 2 smartborden voor de audioklassen, 2.500 is voor 2 functionele klassen die voor de eerste keer op zeeklassen gaan en 1.250 euro is voor de inrichting van een speelhoek voor de jongste kinderen met autisme, er worden houten banken geplaatst op Beukenberg, die ontworpen en gemaakt worden door leerlingen van de Viio. Directeur Jocelyne Snellings sprak een groot dankwoord en de kinderen van de school hadden een videoboodschap gemaakt dat afgespeeld werd op het smartbord als dank, waarbij een traantje werd gelaten.

"We kunnen dit mooie bedrag schenken dankzij de opbrengst van onze 'Ascot aan de Jeker'", vertelt voorzitter Jacqueline Barée. "Op 9 maart organiseren we een dinner party in WPC The Loft om onze volgende sociale doelen te steunen".